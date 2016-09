Investissement Québec: 2e versement à Bombardier pour les avions CSeries

MONTRÉAL – Bombardier a confirmé vendredi la réception du décaissement de la seconde et dernière tranche de 500 millions $ US de l’investissement précédemment annoncé de 1 milliard $ US du gouvernement du Québec dans la Société en commandite Avions C Series.

Le 23 juin dernier, après des mois de négociations, Bombardier (TSX:BBD.B) avait conclu une entente définitive avec le gouvernement du Québec sur cet investissement. Québec avait alors annoncé la création de la Société en commandite Avions C Series afin d’appuyer la réalisation du programme.

En vertu de l’entente, le gouvernement du Québec possède 49,5 pour cent de la Société en commandite Avions C Series. Le premier versement a été effectué le 30 juin.

L’entente prévoit aussi que tous les produits du programme C Series, soit les avions CS100 et CS300, ainsi que tous les dérivés le cas échéant, seront désormais couverts partout dans le monde par la Société en commandite Avions C Series.