Jean-François Lisée tient un 2e caucus: Véronique Hivon sera présente

VICTORIAVILLE, Qc – Après une première rencontre vendredi sous la gouverne de son nouveau chef Jean-François Lisée, le caucus du Parti québécois se réunit de nouveau dimanche.

Ce caucus spécial de l’aile parlementaire, qui aura lieu à Victoriaville, dans les Bois-Francs, marquera le retour de Véronique Hivon, qui s’était retirée de la course à la direction le 26 août dernier, en raison d’une infection virale aigue.

Au repos forcé depuis, Mme Hivon entend également reprendre ses activités à l’Assemblée nationale, dès mardi.

Vendredi, à Québec, M. Lisée a fait connaître son cabinet fantôme, au sein duquel ses adversaires dans la course à la chefferie, Alexandre Cloutier et Martine Ouellet, se sont vus confier des rôles importants. M. Cloutier sera le porte-parole au parti en matière d’Éducation, alors que Mme Ouellet s’occupera de la Culture et des Communications.