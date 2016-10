Juge Rowe à la Cour suprême: déception chez des minorités de l’Atlantique

HALIFAX – Des activistes sociaux de l’Atlantique déplorent que le gouvernement du Canada ait préféré que la représentation régionale ait été un critère primordial dans la nomination d’un nouveau juge à la Cour suprême du Canada.

À leur avis, il aurait été davantage convenable qu’une personne issue d’une communauté autochtone ou d’une minorité visible ait accès à la magistrature du plus haut tribunal du pays.

Plus tôt cette année, une compilation publiée par la magazine Options politiques révélait qu’au Canada, à peine 1 pour cent des 2160 juges des cours supérieures et des tribunaux provinciaux inférieurs étaient d’origine autochtone et que 3 pour cent provenaient de minorités visibles.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé lundi qu’il recommandait la nomination du juge Malcolm Rowe, de Terre-Neuve-et-Labrador.

Robert Wright, un travailleur social de race noire qui milite pour plus de diversité à la magistrature de la Nouvelle-Écosse, croit que le gouvernement libéral a cédé aux pressions en faveur de la représentation régionale. Il lui reproche de ne pas en avoir fait assez pour convaincre le public de la nécessité d’une magistrature reflétant la diversité raciale.

M. Wright rappelle que de plus en plus de Canadiens sont d’origines diverses.<