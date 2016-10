Julie Payette quitte la direction du Centre des sciences de Montréal

MONTRÉAL – Julie Payette quittera vendredi son poste de directrice du Centre des sciences de Montréal (CSM).

L’ancienne astronaute, qui aura dirigé la destinée de l’établissement durant plus de trois ans, n’a cependant pas précisé ses projets futurs.

Dans un communiqué publié par la Société du Vieux-Port de Montréal, elle s’est dite fière des efforts qui ont été déployés ces dernières années. Elle estime que ce centre constitue un véhicule important pour inspirer l’intérêt des jeunes pour la science et la technologie et contribue au développement de la relève scientifique.

Pour sa part, le président et premier dirigeant de la Société du Vieux-Port, John McBain, a souligné que l’enthousiasme, la passion et les réalisations de Julie Payette avaient été des atouts importants pour le Centre des sciences, sa fondation et le Vieux-Port.

Née à Montréal, Julie Payette a fait des études en génie électrique et en génie informatique. Elle a participé à deux missions à bord d’une navette spatiale et est devenue la première Canadienne à visiter la Station spatiale internationale et à y travailler.