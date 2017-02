Juristes: Couillard se fait pressant et souligne les effets de la grève

MONTRÉAL – Le premier ministre Philippe Couillard a lancé un ultime appel aux juristes de l’État, vendredi, alors que leurs représentants s’affairent toujours à étudier l’offre finale déposée jeudi soir par le président du Conseil du trésor, Pierre Moreau.

Les quelque 1100 avocats et notaires de l’État à l’emploi de différents ministères et organismes gouvernementaux sont en grève depuis le 24 octobre dernier, soit depuis quatre mois. Et leur fonds de grève est épuisé depuis plusieurs jours déjà.

De passage à Montréal, alors qu’il prenait la parole devant le Regroupement des jeunes Chambres de commerce du Québec, le premier ministre les a invités à étudier sérieusement cette offre finale et à demander davantage d’explications, si besoin est.

«Je ne comprends pas pourquoi ils se sont tenus éloignés du travail si longtemps. Depuis longtemps déjà, on a sur la table une offre monétaire qui est — on peut discuter sur des détails — proche ou identique, en termes de dollars, à ce qu’obtiennent les procureurs de la Couronne», a soutenu le premier ministre Couillard.

Les avocats et notaires de l’État québécois revendiquent depuis le début le même traitement que leurs pairs procureurs aux poursuites criminelles et pénales. Et ils martèlent que les offres que leur a faites Québec à ce jour sont loin d’équivaloir à celles qu’ont eues les procureurs de la Couronne.

Vendredi, ils s’affairaient encore à étudier l’offre finale de jeudi soir et on ignorait si cette dernière offre était plus acceptable à leurs yeux.

Quant à leur principale revendication, qui est celle d’obtenir une reconnaissance de leur autonomie professionnelle, de leur statut d’avocat, le premier ministre Couillard se dit ouvert à en discuter, mais à moyen terme seulement.

«On est prêt à avoir une discussion sur la question de leur statut, mais pas en cinq minutes. Ça va se prendre sur quelques mois. On veut mettre sur pied un groupe de travail là-dessus», a justifié M. Couillard.

Le premier ministre s’est fait pressant. «Je crois qu’il serait tout à fait raisonnable pour eux, pour elles, maintenant, de dire: ‘ok, on a obtenu des gains financiers, revenons au travail, retrouvons notre rémunération pour nos familles et allons de l’avant’.»

Interrogé sur l’éventualité d’une loi spéciale pour forcer leur retour au travail, s’ils devaient refuser cette offre finale, le premier ministre Couillard a dit garder encore espoir. «Aujourd’hui, je ne veux pas être dans cet état d’esprit; je veux être encore dans l’état d’esprit qu’il est possible encore d’avoir une entente négociée», a-t-il dit.

Mais il s’est empressé d’ajouter que «dans l’autre éventualité, on verra ce qu’il faudra faire».

«Actuellement, le conflit commence à avoir des impacts importants sur le fonctionnement de l’État», a-t-il rappelé.

Ces juristes dispensent des avis et conseils juridiques, en plus de rédiger des règlements et projets de loi.