Justin Trudeau donne des conseils à l’Alpha Flight de l’univers Marvel

TORONTO – Le premier ministre Justin Trudeau a fait son entrée dans l’univers Marvel.

M. Trudeau apparaît sur une des couvertures du cinquième numéro de la série «Civil War II: Choosing Sides» (Guerre civile II: Choisir son parti), qui est sorti mercredi.

Marvel avait déjà dévoilé la couverture plus tôt cet été. On y voit un Justin Trudeau, assis, souriant et détendu dans le coin d’un ring de boxe. Il porte un maillot à feuille d’érable, des shorts noirs et des gants de boxe rouges. Puck, Sasquatch et Aurora, trois membres de l’escouade Alpha Flight, composée de mutants canadiens, se tiennent derrière lui, prêts à l’encourager. En arrière-plan, Iron Man attend, les bras croisés.

La couverture principale du numéro met en vedette Aurora, Puck, Sasquatch et Nick Fury.

Dans ce numéro, Justin Trudeau offre des conseils aux membres de l’Alpha Flight lorsque ceux-ci le visitent à Ottawa. Il monte ensuite dans le ring avec le seul et unique Iron Man, aussi connu sous le nom de Tony Stark, un puissant homme d’affaires.

Le numéro a été scénarisé par Chip Zdarsky et dessiné par Ramon Perez.

M. Zdarsky a appelé le cabinet du premier ministre pour l’informer de ses intentions d’écrire une histoire impliquant M. Trudeau. On lui a répondu que si le cabinet ne pouvait appuyer une telle initiative, il ne s’y opposerait pas non plus.

Le scénario implique aussi un nouveau personnage, Ulysses, qui peut prédire l’avenir avec une grande exactitude.

Les héros de l’univers Marvel sont divisés sur la façon d’en profiter. Carol Danvers — capitaine Marvel — veut en profiter pour prévenir et punir les crimes et attentats avant qu’ils ne se produisent, tandis que Tony Strak refuse de pénaliser une personne avant les faits.

Les membres de l’Alpha Flight souhaitent utiliser les capacités d’Ulysses pour prévenir les désastres et capturer les méchants. Toutefois, cette position a fait naître des conflits de nature éthique au sein du groupe. C’est la raison pour laquelle il demande conseil auprès de M. Trudeau.

«Je ne voulais pas d’un simple « caméo » où il serait secouru par des superhéros et il les remercierait, a dit l’auteur en juin. Plusieurs personnages réels sont dessinés ainsi dans la BD. J’aimais bien l’idée de le faire participer à un débat éthique.»

Le père de l’actuel premier ministre, Pierre Trudeau, était lui aussi apparu dans l’univers Marvel, la première fois dans le numéro 120 des Uncanny X-Men paru en avril 1979. Il ordonne alors à Vindicator, un membre de l’Alpha Flight, de retrouver Wolverine et de le capturer afin de le ramener au pays. Il fait aussi des apparitions dans deux autres numéros: le premier de la série Alpha Flight (1983) et le no 162 de la série L’Incroyable Hulk.