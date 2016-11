Justin Trudeau félicite Donald Trump pour son élection

OTTAWA – Le premier ministre Justin Trudeau a félicité mercredi Donald Trump pour son élection à la présidence des États-Unis.

M. Trudeau a rappelé, par voie de communiqué, que le Canada n’a pas d’ami, de partenaire ou d’allié plus proche que les États-Unis.

Il s’est dit impatient de travailler de très près avec le président élu, et avec son administration et le Congrès des États-Unis au cours des prochaines années, notamment sur les dossiers du commerce, de l’investissement ainsi que de la paix et de la sécurité internationales.

M. Trudeau a dit que la relation qui unit les deux pays est un exemple pour le reste du monde.

Des valeurs communes, des liens culturels profonds ainsi que des économies fortes et intégrées continueront de servir de bases à l’avancement d’un partenariat solide et prospère, a-t-il déclaré.