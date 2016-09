Justin Trudeau rend hommage à l’ancien président israélien Shimon Peres

OTTAWA – Le premier ministre Justin Trudeau a rendu hommage, mercredi matin, à l’ancien président et premier ministre israélien Shimon Peres, mort quelques heures plus tôt à l’âge de 93 ans.

M. Trudeau a déclaré que M. Peres était avant tout un «homme de paix» qui était «respecté à travers le monde et un grand ami du Canada».

Shimon Peres avait remporté le prix Nobel de la paix en 1994 conjointement avec Yasser Arafat et Yitzhak Rabin pour les avancées réalisées dans les négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens.

Il était l’un des personnages publics les plus admirés d’Israël et le dernier représentant encore en vie des «pères fondateurs» de l’État hébreu.

Dans son hommage, M. Trudeau a reconnu la contribution de M. Peres à «la fondation et à l’édification de l’État d’Israël» et ses efforts pour promouvoir «la bonne entente entre son pays et ses voisins».

M. Trudeau a également souligné l’apport de M. Peres à l’établissement «de liens qui demeurent solides encore aujourd’hui» entre le Canada et Israël.

Le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Dion, a souligné l’indéfectible amour qu’éprouvait Shimon Peres envers son pays.

«C’est un géant de l’histoire et il a acquis cette dimension en luttant toute sa vie pour la paix», a-t-il mentionné.

Justin Trudeau assistera vendredi aux obsèques à Jérusalem.