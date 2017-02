Justin Trudeau s’adressera au Parlement européen et rencontrera Angela Merkel

OTTAWA – Le premier ministre canadien Justin Trudeau se rendra en Europe la semaine prochaine pour s’adresser au Parlement européen et rencontrer la chancelière allemande Angela Merkel.

Le bureau du premier ministre a indiqué que M. Trudeau sera d’abord de passage à Strasbourg, jeudi, où il prendra la parole devant le Parlement européen, lequel devrait, la semaine prochaine, voter pour la ratification de l’Accord économique et commercial global (AÉCG) entre le Canada et l’Union européenne (UE).

C’est la première fois qu’un premier ministre canadien en fonction prononce un discours devant les élus européens, a-t-on précisé par communiqué. L’AÉCG a été signé le 30 octobre à Bruxelles et l’UE est considérée comme le deuxième partenaire économique en importance du Canada, après les États-Unis.

Par la suite, durant son passage à Berlin, Justin Trudeau entend discuter avec Angela Merkel des «priorités commerciales cruciales pour le Canada et l’Allemagne». Cette rencontre avec la chancelière allemande — considérée par plusieurs comme la dirigeante européenne la plus influente — survient dans un contexte où l’UE tente de s’adapter à l’administration du nouveau président américain Donald Trump et au tournant protectionniste que celle-ci semble résolue à prendre.

M. Trudeau sera ensuite reçu à Hambourg, où il sera l’invité d’honneur du banquet annuel de la fête de Saint-Matthieu.

Le premier ministre canadien avait discuté avec Mme Merkel au cours d’un entretien téléphonique dans la foulée de l’attaque perpétrée par un demandeur d’asile tunisien dans un marché de Noël de Berlin, en décembre, qui a tué 12 personnes.