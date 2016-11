Justin Trudeau se rendra à Cuba la semaine prochaine

OTTAWA – Le premier ministre Justin Trudeau se rendra à Cuba et en Argentine du 15 au 18 novembre.

Il sera ensuite au Pérou les 19 et 20 novembre pour participer à la Réunion des dirigeants de l’Organisation de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) de 2016.

M. Trudeau profitera de ces déplacements pour rencontrer le président cubain Raúl Castro, le président argentin Mauricio Macri, ainsi qu’un certain nombre de chefs d’entreprises locales et de leaders culturels.

Une rencontre avec l’ancien leader cubain Fidel Castro est aussi possible.

Lors de la Réunion des dirigeants de l’APEC, au Pérou, le premier ministre participera à des discussions visant à renforcer la classe moyenne, stimuler la croissance économique et favoriser une plus grande libéralisation des échanges commerciaux et de l’investissement dans la région.