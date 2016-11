Justin Trudeau se rendra au Liberia et à Madagascar la semaine prochaine

OTTAWA – Après l’Amérique latine, l’Afrique: Justin Trudeau effectuera la semaine prochaine sa première visite officielle sur ce continent depuis que son gouvernement a été élu l’an dernier.

Le premier ministre se rendra à Antananarivo, la capitale de Madagascar, pour participer au XVIe Sommet de la Francophonie, les 26 et 27 novembre. Il s’agira de la première participation de M. Trudeau à ces sommets biennaux; le précédent sommet avait eu lieu en 2014 à Dakar, au Sénégal.

L’Organisation internationale de la francophonie (OIF) regroupe 80 États et gouvernements (dont 23 membres observateurs) répartis sur les cinq continents. La Francophonie est présidée depuis 2014 par Michaëlle Jean, ancienne gouverneure générale du Canada et ex-reporter.

Le Canada présentera cette année au sommet une résolution visant à lutter contre les mariages forcés et précoces, dans le cadre d’un engagement plus large du gouvernement libéral sur l’égalité entre les hommes et les femmes, qui doit marquer son aide internationale.

L’Ontario, la province canadienne qui compte le plus de francophones à l’extérieur du Québec, a demandé à obtenir le statut de membre observateur à l’OIF. Contrairement au précédent gouvernement conservateur de Stephen Harper, l’actuel gouvernement fédéral appuie cette demande.

Le Québec et le Nouveau-Brunswick sont déjà, depuis les années 1970, des membres à part entière de l’Organisation internationale de la francophonie — qui s’est appelée d’abord l’Agence de coopération culturelle et technique, puis l’Agence intergouvernementale de la Francophonie.

«La langue et la culture françaises ont joué un rôle de premier plan dans le façonnement du pays bilingue et diversifié qu’est aujourd’hui le Canada et je suis fier de participer au Sommet pour la première fois», a indiqué M. Trudeau dans un communiqué.

Le périple du premier ministre en Afrique débutera le 24 novembre par une escale à Monrovia, au Liberia, un pays de l’Afrique de l’Ouest qui a été durement touché par l’épidémie de virus Ebola au cours des dernières années. M. Trudeau s’entretiendra avec la présidente Ellen Johnson Sirleaf, prix Nobel de la paix en 2011, et d’autres militantes pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Le premier ministre veut discuter notamment du rôle que peuvent jouer les femmes pour assurer et maintenir la paix après un conflit civil.

«Nous tenons à consolider nos relations avec nos partenaires africains et à faire avancer des dossiers, comme ceux des droits des femmes et des filles, de l’égalité des sexes, de la santé, de la paix et de la sécurité», a indiqué le cabinet du premier ministre.