Justin Trudeau souligne le deuxième anniversaire des attaques à Ottawa

OTTAWA – Le premier ministre Justin Trudeau a tenu à souligner samedi le deuxième anniversaire des attaques perpétrées au cénothaphe et sur la Colline du Parlement, à Ottawa.

M. Trudeau rappelle que le 22 octobre 2014, «les Canadiens ont été choqués par l’attaque brutale survenue à l’intérieur et aux environs du Parlement, au cours de laquelle le caporal Nathan Cirillo a perdu la vie et d’autres personnes ont été blessées».

Le premier ministre ajoute que cette attaque «méprisable, au coeur même de notre démocratie, avait pour but de susciter la peur et diviser les Canadiens». Selon lui, elle a eu exactement l’effet contraire «puisqu’elle nous a rapprochés et rendus plus forts».

Justin Trudeau conclut que «le monde entier a vu que le Canada n’allait pas se laisser intimider par la haine et par la violence, qu’il allait plutôt affronter ces gestes avec force et conviction».

Le premier ministre souligne également la mort de l’adjudant Patrice Vincent, tué deux jours auparavant lors d’une autre attaque survenue à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec.