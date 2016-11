Justin Trudeau soutient qu’il n’est plus du tout associé à la fondation Trudeau

MONROVIA, Libéria – Justin Trudeau soutient que depuis son entrée à la Chambre des communes, il n’est associé ni de près ni de loin à la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau.

La fondation a reçu récemment un don d’un million de dollars d’un homme d’affaires qui avait auparavant versé au Parti libéral du Canada 1500 $ — le maximum permis par la loi — pour dîner avec le premier ministre, dans une résidence privée de Toronto en mai.

En visite jeudi à Monrovia, au Libéria, M. Trudeau a tenté de prendre ses distances face à cette controverse sur le financement du Parti libéral du Canada (PLC). Le premier ministre a soutenu que depuis son élection comme député de Papineau, il avait tenu à se distancier complètement de cette fondation créée en mémoire de son père en 2001.

Et pour bien démontrer l’indépendance de cette fondation face au PLC, M. Trudeau rappelle que deux membres des comités de direction sont des adversaires politiques — l’ex-ministre conservateur Chuck Strahl et l’ex-députée néo-démocrate Megan Leslie.

Depuis quelques jours, l’opposition à Ottawa accuse les députés libéraux d’organiser des événements-bénéfice qui assurent aux participants un accès direct à des ministres, moyennant contribution au PLC.

L’opposition cite notamment un dîner privé avec le premier ministre, en mai à Toronto, pour lequel des hommes d’affaires chinois ont versé au PLC 1500 $. Les libéraux soutiennent qu’il n’y a aucun lien entre le parti et le don d’un million de dollars versé ensuite par un des convives à la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau.

Selon l’opposition, le premier ministre enfreint l’esprit de la loi et ses propres normes éthiques imposées aux membres de son cabinet. Ces règles prévoient notamment que les ministres doivent non seulement éviter les conflits d’intérêts, mais aussi toute apparence de conflits d’intérêts.

La Fondation Pierre-Elliott-Trudeau se décrit, sur son site internet, comme «un organisme de bienfaisance indépendant et sans affiliation politique créé en 2001 par les amis, la famille et les collègues de l’ancien premier ministre pour lui rendre hommage». La fondation «a pour objet de promouvoir la recherche d’envergure effectuée en sciences humaines et sociales».