La campagne Tous piétons prend fin samedi: on demande l’aide des gouvernements

MONTRÉAL – La campagne «Tous piétons» prend fin samedi, avec la tenue de quatre marches, à Montréal, Québec, Longueuil et Trois-Rivières.

Piétons Québec a profité du mois d’octobre pour sensibiliser la population et les gouvernements aux effets bénéfiques de la marche, et de ses impacts positifs sur la santé physique, mentale et même économique.

L’organisme invite les gouvernements à prendre soin des piétons et à mettre des infrastructures en place pour leur sécurité.

Il incite les Québécois, particulièrement les adolescents reconnus comme plus sédentaires que les autres tranches de la population, à prendre conscience de leurs occasions «manquées» de marcher.

Piétons Québec a comme but de valoriser la marche comme mode de déplacement et de faire évoluer les lois. Cette nouvelle organisation veut donner une voix spécifique aux piétons et devenir un acteur central pour leur mobilisation et leur concertation.