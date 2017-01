La Canadienne tuée dans l’attentat d’Istanbul vivait en Ontario

La Canadienne tuée dans l’attaque survenue dans une boîte de nuit turque le soir du Nouvel An a été identifiée comme étant Alaa Al-Muhandis.

Plusieurs médias canadiens rapportent que la femme, qui était âgée de 39 ans, était mère de deux enfants.

Elle habitait à Milton, en Ontario.

Mme Al-Muhandis est l’une des 39 personnes à avoir perdu la vie lorsqu’un homme a ouvert le feu dans une boîte de nuit populaire d’Istanbul en pleines célébrations du Nouvel An.

La plupart des victimes étaient des touristes étrangers.

La députée fédérale de la circonscription où se trouve Milton, la conservatrice Lisa Raitt, a offert ses condoléances à la famille de la victime et aux voisins. Dans un message publié sur Twitter, elle a fait valoir qu’«on ne pense jamais qu’une chose pareille peut (…) survenir».

Le premier ministre Justin Trudeau avait confirmé, tard dimanche, qu’une Canadienne avait été tuée dans l’attaque qui a également fait 70 blessés.

«Aujourd’hui, nous partageons le deuil de la population de la Turquie et de tous les pays qui ont perdu des citoyens lors de cet attentat odieux», avait-il dit dans un communiqué.

«Nous pleurons également la perte insensée d’une citoyenne canadienne, et nous sommes déterminés à continuer de travailler avec tous nos alliés et partenaires pour contribuer à combattre le terrorisme et à faire en sorte que les auteurs d’actes terroristes soient traduits en justice.»

Daech (le groupe État islamique) a revendiqué l’attentat, lundi, soutenant qu’il s’agissait d’un acte de vengeance pour les opérations militaires menées par la Turquie dans le nord de la Syrie.