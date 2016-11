La CAQ va poursuivre Agnès Maltais, du PQ, pour diffamation

La Coalition avenir Québec met sa menace à exécution et annonce qu’elle va poursuivre pour diffamation la députée péquiste Agnès Maltais, qui a reproché à deux anciennes employées et bénévoles du Parti québécois d’avoir emmené avec elles des documents lorsqu’elles sont passées à la CAQ en 2011.

Le chef de la CAQ, François Legault, en a fait l’annonce, vendredi, au cours d’une conférence de presse à l’Assemblée nationale.

Selon Mme Maltais, les deux femmes en question, Lynne Harpin et Nicole Savard, auraient téléchargé des documents du PQ sur une clef USB peu avant de quitter le PQ pour la CAQ.

François Legault s’est porté à la défense des deux femmes, affirmant que les allégations de Mme Maltais à leur endroit étaient totalement fausses et que ces femmes n’avaient pris aucun document au Parti québécois.

M. Legault a pris soin de souligner que c’est la Coalition avenir Québec, et non l’Assemblée nationale, qui allait payer l’avocat. Et il a invité le Parti québécois à faire de même.