La Chine et la Russie veulent les secrets du Canada, selon le SCRS

OTTAWA – L’agence canadienne d’espionnage a ouvertement prévenu le pays que la Russie et la Chine essaient de voler ses secrets les plus importants.

Le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), qui identifie rarement les pays posant une menace à la sécurité, lance cet avertissement franc dans des notes d’information à l’intention du directeur du service, Michel Coulombe.

Au moment où le Canada doit faire face au problème posé par les extrémistes inspirés du djihad, les menaces d’espionnage demeurent une préoccupation, souligne l’agence dans les notes, ajoutant que «la Russie et la Chine, en particulier, continuent de cibler les renseignements classifiés et la technologie, de même que les agents et systèmes du gouvernement».

La Presse canadienne a utilisé la Loi d’accès à l’information pour obtenir le matériel, que M. Coulombe devait utiliser dans une rencontre du comité du Sénat sur la sécurité nationale et la défense, en mars.

La porte-parole du SCRS, Tahera Mufti, n’a pas voulu donner de détails sur des aspects spécifiques des enquêtes, mais a souligné l’inquiétude générale de l’agence d’espionnage.

Elle a ainsi souligné que «le Canada demeure une cible pour les activités traditionnelles d’espionnage de la part d’un certain nombre d’États étrangers, qui continuent de recueillir de l’information politique, économique et militaire au Canada par des moyens clandestins».

«Des États et d’autres entités à l’étranger ont des intérêts — politiques, économiques et territoriaux — et chercheront à servir ces intérêts par une variété de moyens. Certains le feront par le biais de l’espionnage et d’interférence, ciblant l’économie, les intérêts et actifs stratégiques, les institutions sociales et des membres de la diaspora», a-t-elle expliqué.