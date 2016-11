La colline du Parlement n’accueillera pas un match en plein air de la LNH

OTTAWA – Il n’y aura pas de match de la Ligue nationale de hockey sur la colline du Parlement pour célébrer les 150 ans du Canada.

L’attaché de presse de la ministre du Patrimoine, Mélanie Joly, a fait savoir dans un communiqué que l’installation d’un stade en plein air sur la colline n’est pas considérée réalisable et que d’autres options sont envisagées pour commémorer l’anniversaire.

La LNH et les Sénateurs d’Ottawa étaient très favorables à la présentation d’un tel match, ce qui aurait coincidé avec le 100e anniversaire de la ligue et le 25e de la formation.

Dans le communiqué, le ministère du Patrimoine a précisé que le gouvernement a travaillé avec des partenaires des secteurs public et privé au cours des 18 derniers mois et conclu que l’installation d’une patinoire temporaire perturberait les activités quotidiennes sur la colline du Parlement et souleverait des questions de sécurité et d’accès au public.