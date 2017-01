La Colombie-Britannique a dépensé 600 000 $ pour la visite royale

VICTORIA – Le gouvernement de la Colombie-Britannique a indiqué avoir dépensé plus de 600 000 $ à l’occasion de la visite royale du duc et de la duchesse de Cambridge ainsi que de leurs deux jeunes enfants, l’automne dernier.

À travers une entente de partage des coûts avec Ottawa, le gouvernement provincial a affirmé que les coûts associés à la visite royale sur son territoire s’élèvent à 613 363,93 $.

Cette somme a servi à couvrir de multiples dépenses telles que l’hébergement des membres de la famille royale et le transport des journalistes qui accompagnaient le couple princier.

Le prince William et sa femme Kate ont attiré des foules en liesse lors de leur passage à Victoria, à Vancouver, à Kelowna, à Bella Bella et à Haida Gwaii entre le 24 septembre et le 1er octobre.

Le duc et la duchesse ont également visité Whitehorse et Carcross, au Yukon. Le ministère du Tourisme et de la Culture du territoire a fait état de dépenses de 11 754,76 $, mais le gouvernement devrait éventuellement communiquer d’autres coûts.

Le gouvernement fédéral n’a pas encore indiqué, de son côté, le montant final de sa facture relative à la visite royale, mais a toutefois avancé qu’il estimait que celle-ci s’élèverait à environ 855 600 $.

La Gendarmerie royale du Canada a quant à elle rapporté avoir dépensé 2 millions$ pendant le séjour du couple princier et de leurs enfants.