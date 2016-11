La consommation de cannabis est en hausse chez les 15 ans et plus au Québec

MONTRÉAL – La consommation de cannabis chez les personnes de 15 ans et plus est passée de 12 à 15 pour cent au Québec entre 2008 et 2014-2015, selon les données publiées lundi par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

L’étude de l’ISQ précise que cette hausse est surtout attribuable à la consommation dite «occasionnelle», soit une personne ayant consommé du cannabis moins d’une fois par mois ou une à trois fois par mois au cours des 12 mois ayant précédé l’enquête.

L’enquête révèle par ailleurs que c’est dans la population des 18 à 24 ans que l’on retrouve la plus forte proportion de consommateurs occasionnels.

Les données s’attardent aux variables permettant de prédire l’appartenance au groupe des consommateurs occasionnels de cannabis, de même qu’à celui des consommateurs réguliers, soit les personnes ayant consommé cette drogue une fois par semaine, plus d’une fois par semaine ou tous les jours au cours des 12 mois ayant précédé l’enquête.

De nombreuses similitudes entre ces deux groupes ressortent de l’analyse en ce qui a trait aux facteurs permettant de prédire si une personne en fera partie, à savoir: être un homme, être âgé de 18 à 24 ans, vivre seul, être né au Canada, fumer la cigarette, consommer d’autres drogues et avoir eu des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois.

Le fait de présenter un niveau élevé de détresse psychologique est cependant associé à la consommation régulière de cannabis, mais pas à la consommation occasionnelle, indique l’étude menée à partir des données des éditions 2008 et 2014-2015 de l’Enquête québécoise sur la santé de la population de l’ISQ.