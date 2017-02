La destitution d’un juge du Québec est recommandée par un Comité d’enquête

MONTRÉAL – Le Comité d’enquête du Conseil de la magistrature recommande la destitution d’un juge de la Cour du Québec, Peter Bradley, pour avoir refusé d’entendre une cause portant sur une simple chicane de clôture et pour avoir trop insisté pour que les parties négocient.

Cette sanction qualifiée de «sévère» par le Comité est due en partie au fait qu’il s’agit d’une récidive pour le juge, est-il écrit dans la décision datée du 1er février.

Le Comité dit vouloir ainsi veiller «à l’intégrité de l’ensemble de la magistrature».

Il est à noter qu’il ne s’agit que d’une recommandation au Conseil de la magistrature, qui doit à son tour formuler la demande à la ministre fédérale de la Justice.

Le Comité a eu à se pencher sur l’audience d’une cause de la Division des petites créances de la Cour du Québec, présidée par le juge Bradley en janvier 2015.

Le plaignant poursuivait son voisin et une entreprise de déneigement pour 472,45 $ pour les dommages causés à la clôture qui sépare leur propriété.

Après l’audition, le plaignant a déposé une plainte contre le magistrat. Celle-ci porte sur son refus d’entendre la cause et aussi sur la nature des échanges et le ton cassant, voire hostile, particulièrement à l’endroit du plaignant.

Le Comité d’enquête du Conseil de la magistrature note que dès l’ouverture de la séance, le juge a déclaré que les parties devraient «se parler» et a annoncé, sans même avoir entendu la moindre preuve, qu’il y a des éléments de la demande qui ne seront pas accordés. Le magistrat a ensuite insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’il était préférable que les parties se parlent et règlent leur dossier elles-mêmes — plutôt que ce soit lui.

Les parties ont voulu poursuivre l’audience mais une demande de dépôt d’une pièce — un certificat de localisation — a scellé le sort de l’audience: le juge des petites créances a rejeté la demande de dépôt, remis l’audition et s’est dessaisi du dossier.

Le juge Bradley avait déjà fait l’objet d’une plainte pour un comportement similaire et avait à ce moment reçu une réprimande.

Étant d’avis que le message ne passe pas, le Comité décide cette fois-ci de recommander la sanction la plus sévère, soit la destitution. S’ils étaient tous d’accord pour conclure que le juge a failli à sa mission, les membres du Comité n’étaient pas du même avis sur la sanction: deux d’entre eux se sont portés dissidents.