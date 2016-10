La GRC lance un guide de prévention du terrorisme et de la radicalisation

MONTRÉAL – La Gendarmerie royale du Canada (GRC) lance mercredi un guide de prévention du terrorisme et de la radicalisation menant à la violence, destiné aux parents, aux enseignants et aux proches des personnes à risque.

Le guide, intitulé «Guide de sensibilisation au terrorisme et à l’extrémisme violent», vise à les aider à mieux comprendre et à reconnaître le phénomène de la radicalisation.

Il énonce, entre autres choses, les signes avant-coureurs de radicalisation et ceux de la planification d’un attentat. Il discute également du rôle de l’internet et de la propagande.

On peut aussi trouver dans ce guide les coordonnées de certains organismes locaux pour obtenir de l’aide ou pour signaler un comportement suspect.

Le guide est gratuit et disponible en français et en anglais. Il est offert en livre électronique et est téléchargeable sur le site de la GRC.

Il a été préparé par l’Équipe intégrée à la sécurité nationale et le Bureau des communications de la GRC au Québec, avec la collaboration du Comité sur la sécurité nationale et le contre-terrorisme, l’Association canadienne des chefs de police et la Structure de gestion policière contre le terrorisme au Québec (SGPCT).