La Lune sera à son point le plus rapproché de la Terre en 69 ans lundi

CAP CANAVERAL, États-Unis – Un véritable spectacle céleste attend les Terriens, lundi prochain, alors que la Lune sera à son point le plus rapproché de la planète bleue.

Ce phénomène, nommé «super Lune», ne se reproduira plus avant 18 ans.

Selon la NASA, l’astre voisin de la Terre s’en rapprochera à 356 508 kilomètres à 6 h 21 du matin, heure normale de l’est.

Lors de tels événements lunaires, le satellite peut sembler jusqu’à 14 pourcent plus imposant et 30 pourcent plus lumineux.

La dernière occasion où la Lune s’est autant rapprochée de la Terre remonte à 1948.