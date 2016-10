La mise à jour du ministre Leitao suscite applaudissement et scepticisme

QUÉBEC – La mise à jour économique du ministre des Finances du Québec, Carlos Leitao, a été applaudie par le milieu des affaires, mais elle a été accueillie avec scepticisme par les organisations syndicales et communautaires. Voici un aperçu des principales réactions:

— Conseil du Patronat du Québec

«Ce surplus profitera d’abord et avant tout à tous les Québécois d’aujourd’hui et de demain, car il permettra de dégager de la flexibilité au bénéfice de notre prospérité future et d’éviter de refiler aux plus jeunes le coût des services que nous utilisons aujourd’hui. Le redressement des finances publiques permet au gouvernement de donner un peu d’oxygène à des secteurs névralgiques pour le bien-être de notre avenir collectif, tout en préservant la compétitivité de notre système fiscal.»

— Fédération des chambres de commerce du Québec

«Il faut reconnaître que la rigueur des dernières années a permis de redresser les finances publiques et de retrouver une marge de manoeuvre. Nous constatons aujourd’hui que de « vivre selon nos moyens » a porté fruit. Pour la FCCQ, les annonces d’aujourd’hui ne doivent pas constituer la fin d’un exercice, mais le début d’une nouvelle façon d’entrevoir la gestion des finances publiques. Elle encourage le gouvernement à poursuivre avec détermination la révision des mesures budgétaires et fiscales qui ne répondent plus à des critères d’efficience.»

— Chambre de commerce du Montréal métropolitain

«La communauté d’affaires félicite le gouvernement pour sa gestion budgétaire serrée qui a permis de générer un surplus de 2,2 milliards $. (…) Il est essentiel d’utiliser en partie les marges dégagées pour réduire le fardeau fiscal des citoyens et maintenir un environnement fiscal compétitif pour nos entreprises. Les travailleurs doivent pouvoir conserver une plus grande part du fruit de leur travail. Dans ce sens, l’abolition plus rapide que prévu de la taxe santé représente un premier pas qui est à souligner.»

— Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

«Québec doit mettre fin à son obsession idéologique en ce qui a trait aux baisses d’impôts et au transfert au Fonds des générations. Nous devons espérer que ce réalignement du gouvernement marque la fin du régime d’austérité imposé par les libéraux à la population du Québec. Un sérieux coup de barre doit être donné. Il faut réparer les dégâts causés par les mesures d’austérité des deux dernières années. Il est temps d’investir dans les infrastructures, en éducation et en santé pour le plus grand bien de la population.»

— Centrale des syndicats du Québec

«La hauteur du réinvestissement annoncé aujourd’hui est tout à fait insuffisante. En santé par exemple, le gouvernement est fier d’annoncer un réinvestissement récurrent de 300 millions $. Pourtant, le maintien du panier de services dans le réseau aurait nécessité, pour cette année seulement, une hausse du budget de la santé et des services sociaux de 1,3 milliard $, soit une croissance de 3,9 pour cent. On est encore bien loin du compte.»

— Confédération des syndicats nationaux

«Le gouvernement Couillard a trompé la population du Québec en imposant des mesures d’austérité alors qu’il engrangeait des surplus budgétaires. La démonstration est maintenant faite que son objectif n’était absolument pas d’atteindre l’équilibre budgétaire, mais de revoir fondamentalement le rôle de l’État québécois, comme nous l’avons dénoncé à de multiples reprises.»

— Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec

«Après avoir coupé plus d’un milliard de dollars ces dernières années, le gouvernement libéral essaie maintenant d’éteindre des feux qu’il a lui-même allumés. (…) Malgré le réinvestissement insuffisant annoncé aujourd’hui, des postes continueront d’être abolis, les réformes chaotiques du ministre se poursuivront et il continuera à fusionner des services en les éloignant des patients. Le gouvernement doit faire un plus gros effort, pour le bien des patients et des professionnelles en soins.»

— Union des municipalités du Québec

«Pour l’UMQ, l’injection de 100 millions $ annuellement en 2016-2017 et 2017-2018 pour soutenir le développement économique régional est une excellente nouvelle. Avec la mondialisation de l’économie, les municipalités sont dorénavant dans un contexte de concurrence bien différent. En effet, l’ouverture des frontières réduit l’influence des États. Nous devons avoir tous les leviers nécessaires pour créer de la richesse de façon durable.»

— Fédération des comités de parents du Québec

«Les parents du Québec subissent les compressions et la diminution de services depuis des années. Nous sommes satisfaits des millions annoncés aujourd’hui. (…) Un point est cependant primordial: les milieux doivent pouvoir utiliser l’argent qui leur sera dévolu selon leur volonté, et ce, sans ponction de la commission scolaire.»

— Association de la construction du Québec

«L’Association de la construction du Québec (ACQ) se réjouit de la bonification de 400 millions $ d’investissement au Plan québécois des infrastructures. De manière générale, les investissements publics dans les infrastructures permettent non seulement de créer des emplois, mais contribuent aussi à mettre en place un climat propice aux investissements privés. Cette mise à jour économique est une excellente nouvelle, non seulement pour notre industrie, mais pour toute l’économie québécoise».

— Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic

«Ce surplus (…) a été atteint en faisant des choix coûteux pour le bien-être des citoyens les plus vulnérables, il ne faut pas être dupes. Le défunt Commissaire à la santé et au bien-être ainsi que la Protectrice du citoyen nous l’ont rappelé cet automne. Ces montants additionnels sont dirigés vers des programmes et services où les besoins, notamment en soins à domicile, sont très importants, beaucoup plus que les montants investis aujourd’hui.»

— Réseau Solidarité Itinérance du Québec

«Il n’est pas possible de parler de réinvestissement lorsque les coupures des dernières années dépassent largement les sommes allouées dans cet exercice financier. Il est inadmissible que le ministre Leitao décrive la situation actuelle des services publics comme il l’a fait, en la présentant comme une remise en ordre de la maison. Tous nos membres font état du manque de budget pour assurer une mise en oeuvre effective du Plan d’action interministériel de lutte à l’itinérance.»