La neige arrive: la SQ recommande les pneus d’hiver avant le 15 décembre

MONTRÉAL – Alors que des chutes de neige sont prévues dans la nuit de dimanche à lundi sur l’ouest du Québec, la Sûreté du Québec recommande aux automobilistes de munir dès maintenant leurs véhicules de pneus d’hiver pour assurer une plus grande sécurité.

Les pneus d’hiver ne sont pas obligatoires avant le 15 décembre, mais les conditions routières pourraient se détériorer bien avant la date officielle.

A partir du 15 décembre et jusqu’au 15 mars, les propriétaires de véhicules non-conformes s’exposeront à une amende minimale de 200 $ plus les frais.

La SQ rappelle par ailleurs que les policiers peuvent signifier des constats d’infraction s’ils constatent que la vitesse d’un automobiliste est excessive par rapport aux conditions routières, et ce, même si la limite indiquée sur les panneaux de signalisation est respectée. Selon le Code de la sécurité routière, le conducteur doit réduire sa vitesse lorsque les conditions de visibilité sont rendues insuffisantes à cause de l’obscurité, du brouillard, de la pluie ou de précipitations ou lorsque la chaussée est glissante ou partiellement dégagée. Les contrevenants s’exposent à une amende minimale de 60 $ plus les frais et à deux points d’inaptitude.

Les usagers doivent aussi déneiger leur véhicule et s’assurer que le pare-brise, les vitres, les phares, les feux de signalement et la plaque d’immatriculation sont libres de glace et de neige, sous peine d’amendes.