La neige ralentit la circulation sur les routes de l’Ontario et du Québec

MONTRÉAL – Le sud du Québec a reçu entre 13 et 15 centimètres de neige au cours des dernières heures et devrait en recevoir un autre deux à quatre centimètres d’ici la fin de la journée, lundi.

Les précipitations, qui se déplacent vers l’est, devraient atteindre les 10 à 15 centimètres partout dans la province, sauf dans les secteurs de la Haute-Côte-Nord et de la Gaspésie, où l’on prévoit plutôt entre 15 et 20 centimètres.

La circulation est perturbée partout où la neige s’est accumulée et l’on rapporte des routes qui sont de partiellement dégagées à enneigées, avec des visibilités réduites particulièrement en Estrie, dans les Laurentides et l’Outaouais et sur la rive-nord du Saint-Laurent dans le corridor Montréal-Québec.

Les écoles sont toutefois ouvertes à travers la province, mais plusieurs vols ont été annulés ou présentent des retards à l’aéroport Montréal-Trudeau, principalement en provenance ou vers le nord-est du continent, notamment des vols reliant Toronto et New York.

Dans les Maritimes, on s’attend à des précipitations de 15 à 20 centiméetres de neige dans le nord du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse ainsi qu’à l’Ile-du-Prince-Édouard plus tard en journée.

L’Ontario a été plus sévèrement touchée, alors que les villes de Windsor et Sarnia pourraient recevoir au total jusqu’à 30 centimètres de neige, comparativement à une quinzaine de centimètres dans la région de Toronto.

Le transport est perturbé dans le sud de l’Ontario et l’aéroport international Pearson a également vu plusieurs vols annulés ou retardés.

Selon Environnement Canada, le Québec subira un refroidissement marqué plus tard cette semaine; on prévoit des chutes de températures qui atteindront une pointe dans la nuit de jeudi à vendredi avec des mercures variant de -22 à -27, selon les régions.