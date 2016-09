La police de Winnipeg craint les ravages causés par une drogue émergente

WINNIPEG – La police de Winnipeg affirme qu’une nouvelle drogue cause de plus en plus de problèmes dans la ville, mais aussi dans le reste du Canada.

Des agents ont récemment effectué une perquisition dans un hôtel de l’ouest de Winnipeg et y ont saisi 1477 doses de carfentanil, une drogue synthétique 100 fois plus puissante que le fentanyl.

Le chef de police adjoint, Danny Smyth, précise que Winnipeg commence à connaître des problèmes semblables à ceux observés dans des villes comme Vancouver et Calgary, où des doses encore plus importantes de cette drogue émergente ont été saisies.

Le carfentanil est un sédatif créé pour endormir de gros animaux, comme les éléphants. Le produit est souvent combiné à d’autres drogues, comme la cocaïne ou la méthamphétamine cristallisée.

Une mère de Winnipeg dont le fils est mort d’une surdose de fentanyl il y a deux ans affirme qu’un tel drame pourrait arriver à n’importe qui. Arlene Last-Kolb croit que les gens devraient être sensibilisés davantage aux dangers des opioïdes et savoir que même une toute petite dose peut être fatale.