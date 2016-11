La réforme des congés parentaux fédéraux ne plairait ni à gauche ni à droite

OTTAWA – Des organisations de gauche au Canada demandent au gouvernement Trudeau d’abandonner son projet de faire passer de 12 à 18 mois les congés parentaux, et d’améliorer autrement le programme fédéral.

Selon ces groupes, la réforme proposée, une promesse électorale des libéraux, ne viendrait en aide qu’à un petit nombre de parents et causerait bien des maux de tête aux employeurs.

Le Québec offre son propre régime de congés parentaux, distinct de celui du gouvernement fédéral.

Ces arguments de la gauche rejoignent ceux soulevés récemment de l’autre côté du spectre par les dirigeants de petites et moyennes entreprises.

Le gouvernement Trudeau propose de permettre l’étalement sur 18 mois des prestations publiques actuellement versées sur 12 mois dans le cadre du programme fédéral de congés parentaux.

Plus d’une vingtaine d’organisations — syndicats, associations de lutte contre la pauvreté, de services de garde — souhaiteraient plutôt qu’Ottawa réduise le seuil d’admissibilité au congé parental pour les nouvelles mamans, et qu’il augmente les prestations pour les nouveaux parents et les congés autorisés pour les pères.

Par contre, le président de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, Dan Kelly, croit que toute hausse des prestations versées aux nouveaux parents se traduirait par une augmentation des cotisations à l’assurance-emploi.