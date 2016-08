La région de Windsor frappée par une tornade, selon Environnement Canada

WINDSOR, Ont. – Au moins une tornade a touché terre dans la région de Windsor, en Ontario, mercredi soir, a indiqué Environnement Canada, jeudi.

Selon le météorologue Geoff Coulson, des citoyens ont rapporté la présence de tornades à Windsor et à LaSalle, une ville voisine, mais les autorités n’ont pas encore été en mesure de déterminer si une seule et même tornade avait frappé les deux municipalités ou s’il s’agissait de plusieurs tornades distinctes.

M. Coulson a précisé qu’Environnement Canada avait dépêché des équipes sur les lieux afin d’éclaircir ce mystère, d’établir la largeur et la longueur du trajet parcouru par la tempête et d’évaluer la puissance des vents en fonction de la gravité des dommages.

Pendant ce temps, les résidants et les dirigeants locaux tentaient de gérer les dégâts causés par la tempête, qui a endommagé plus d’une dizaine de résidences et fait quatre blessés légers.

En conférence de presse jeudi matin, le maire de Windsor, Drew Dilkens, a annoncé que le courant avait été rétabli pour l’ensemble de la ville à l’exception d’une quarantaine de propriétés et que les employés du service des travaux publics s’affairaient à retirer les débris des routes.

Il a précisé qu’environ 15 familles avaient été déplacées par la tempête et que des inspecteurs examinaient les dommages subis par les maisons des évacués afin de déterminer si ces derniers pouvaient y retourner.

Certains habitants ont demandé pourquoi aucun avertissement n’avait été diffusé au sujet de la tempête. Le maire a répondu qu’un tel système ne fonctionnait que si la municipalité était elle-même informée à l’avance de la situation, ce qui n’a pas été le cas mercredi soir.

M. Dilkens a affirmé que la Ville songeait à mettre en place un système du genre permettant de prévenir la population au sujet de conditions météorologiques exceptionnelles et d’autres situations d’urgence.