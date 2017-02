La renégociation de l’ALÉNA renforcera les liens, croit Brian Mulroney

TORONTO – Si les négociations autour d’une modification de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) pourraient s’avérer corsées, le Canada en ressortira sans conteste avec des liens d’autant plus forts avec les États-Unis et le Mexique, croit l’ancien premier ministre Brian Mulroney.

Alors qu’il prenait la parole devant le Conseil canadien pour les Amériques, M. Mulroney a soutenu que Donald Trump est un homme intelligent et discipliné en dépit de son côté non orthodoxe, faisant valoir que le président américain a le potentiel d’en surprendre plus d’un.

La position du Canada a «énormément avancé» avec la rencontre survenue la semaine dernière entre le premier ministre Justin Trudeau et Donald Trump, estime M. Mulroney — un ami de longue date du président américain.

À en croire l’ex-premier ministre canadien, le Mexique ne sera pas «sacrifié» par le Canada lorsque ce dernier devra s’assoir à la table de négociation concernant l’ALÉNA, comme certains ont été portés à le croire.

M. Mulroney est l’un des architectes de l’ALÉNA, qui est entré en vigueur en 1994.