La SCHL élève son évaluation du risque pour le marché de l’habitation canadien

TORONTO – Le marché de l’habitation canadien présente des signes de plus en plus évidents de conditions problématiques, a estimé mercredi la Société canadienne d’hypothèques et de logement en évoquant les hausses de prix plus rapides que celles des revenus disponibles et que la croissance démographique.

La SCHL a augmenté son évaluation du risque pour le marché du logement et juge dorénavant que les signes de conditions problématiques sont élevés. Dans son rapport de juillet, elle avait qualifié ces signes de modérés.

L’organisme fédéral a notamment évoqué une surévaluation soutenue du marché, ce qui signifie que les prix des maisons ne sont pas complètement justifiés lorsqu’ils sont observés à la lumière de données fondamentales comme les revenus des ménages, les taux d’intérêt hypothécaires et la croissance de la population.

La SCHL a aussi détecté des signes d’accélération des prix. Cela se produit lorsque les prix des logements grimpent plus rapidement et qu’ils signalent probablement une hausse des transactions spéculatives.

En outre, la cadence des mises en chantier d’habitations devrait décliner l’an prochain, avant de se stabiliser en 2018, a prédit la SCHL.

Le chef de la direction de l’organisme, Evan Siddall, avait déjà indiqué, plus tôt en octobre, que la SCHL s’apprêtait à réviser à la hausse son évaluation du risque pour l’ensemble du marché canadien.

L’objectif de l’évaluation du marché de l’habitation est de signaler les conditions problématiques qui se développent sur les marchés immobiliers du pays. Elle couvre 15 marchés régionaux et le marché national de l’habitation dans son ensemble.