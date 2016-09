L’accueil de réfugiés sera bénéfique pour l’économie canadienne, dit Bill Gates

VANCOUVER – L’accueil de dizaines de milliers de réfugiés par le Canada sera bénéfique pour l’économie du pays, a soutenu le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, qui était de passage mardi en Colombie-Britannique.

Le célèbre philantrope a fait cette déclaration alors qu’il participait à un événement sur l’innovation et la technologie, à Vancouver, et qui visait à tisser des liens entre des hommes d’affaires de Washington et de la province de l’Ouest canadien.

Le Canada est bien «positionné», a-t-il dit, avec ses «bonnes universités» et ses politiques en matière d’immigration «éclairées».

Celui qui est considéré comme l’homme le plus riche au monde par le magazine «Forbes» a félicité le gouvernement de Justin Trudeau d’avoir accueilli des dizaines de milliers de réfugiés syriens, dans la foulée de la crise mondiale des réfugiés.

M. Gates a aussi parlé de la nécessité de rétablir l’équité entre les sexes dans les champs de la science, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques, de même que de l’importance d’investir en éducation.

Il a souligné qu’il y avait une «très forte corrélation» entre des emplois à la fine pointe et la présence dans ces endroits d’«universités de très grande qualité».