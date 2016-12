L’alerte Amber lancée pour retrouver une fillette de 9 ans en Ontario est levée

WELLAND, Ont. – Une alerte Amber lancée vendredi soir en Ontario pour retrouver une fillette de 9 ans a été levée, mais l’enfant n’a toujours pas été retracée.

La petite Layla Sabry pourrait avoir été enlevée par sa mère, Allana Haist, âgée de 38 ans, selon la police régionale de Niagara.

Elle a été vue pour la dernière fois jeudi soir, à Welland, dans le sud-est de la province.

La fillette est de race blanche, mesure environ 1,28 mètre et a une silhouette svelte. Elle a les cheveux et les yeux bruns. Elle est aussi connue sous les noms Layla Haist ou Arya Dillon.

Quant à la mère, elle mesure 1,55 mètre, et a elle aussi les cheveux et les yeux bruns. Elle porte également les noms Kate Dillon et Lana Marie.