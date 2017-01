L’assermentation de Donald Trump suscite des réactions jusqu’au Canada

CALGARY – L’assermentation de Donald Trump en tant que 45e président des États-Unis n’a pas manqué de faire réagir jusqu’au nord de la frontière vendredi.

Le premier ministre Justin Trudeau a félicité son homologue américain par voie de communiqué, rappelant les liens étroits qui unissent leurs deux pays. Il a déclaré que son gouvernement est impatient de travailler avec l’administration Trump «en vue de rétablir la prospérité de la classe moyenne des deux côtés de la frontière et de créer un monde plus sûr et plus pacifique».

Le discours d’investiture de M. Trump a toutefois soulevé des inquiétudes du côté de l’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP). Son président, Tim McMillan, sonne l’alarme quant au ton protectionniste adopté par le nouvel occupant de la Maison-Blanche.

M. McMillan, qui était présent aux cérémonies d’investiture à Washington, signale que les États-Unis ne gardent pas toujours le Canada à l’esprit lors de l’élaboration de nouvelles politiques. Il estime que le pays devrait rappeler à son plus important partenaire commercial les répercussions de ses politiques.

Le président de l’ACPP estime qu’il est ainsi d’autant plus important de mener à bien les projets de construction ou d’expansion de pipelines tels que ceux de Trans Mountain et d’Énergie Est, afin de frayer la voie à des exportations pétrolières ailleurs dans le monde.

Tim McMillan croit toujours que M.Trump compte donner le feu vert au pipeline Keystone XL. Lors de ses 17 minutes d’allocution, vendredi midi, le 45e président des États-Unis n’a toutefois pas fait mention de ce projet rejeté Barack Obama en 2015.