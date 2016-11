Laval lance sa stratégie de prévention de la radicalisation menant à la violence

LAVAL, Qc – La Ville de Laval a lancé sa propre stratégie de prévention de la radicalisation menant à la violence, vendredi, à la suite du plan d’action mis en place par Québec, l’an dernier.

Le maire de Laval, Marc Demers, et le directeur du service de police, Pierre Brochet, ont assisté au lancement de la stratégie 2016-2020, en présence d’intervenants du milieu, au Collège Montmorency, à Laval.

Cette stratégie prévoit notamment la formation du personnel afin d’intervenir en mode de prévention, de sensibilisation et de détection.

Elle prévoit également de mettre sur pied une formation interculturelle à l’intention des intervenants municipaux, des citoyens et de la clientèle ciblée.

Elle doit aussi permettre de développer des outils de formation sur les meilleures pratiques d’intervention en matière de radicalisation et de vivre-ensemble.

L’on prévoit aussi former des experts et assurer une vigie des réseaux sociaux et des activités criminelles.