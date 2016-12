Le 27e anniversaire de la tuerie de l’École polytechnique est souligné

MONTRÉAL – Plusieurs gestes de recueillement seront posés en ce mardi, jour du 27e anniversaire de la tuerie de l’École polytechnique de Montréal.

Sur le campus universitaire, on entend se souvenir avec sobriété des 14 jeunes femmes qui ont perdu la vie le 6 décembre 1989, 13 étudiantes et une membre du personnel. Tôt en journée, une gerbe de 14 roses blanches doit être déposée devant la plaque commémorative et les drapeaux seront mis en berne, de l’aube au crépuscule.

À midi, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, déposera sur la Colline du Parlement des fleurs en souvenir des victimes de la tuerie. À 17h00, au belvédère du Mont-Royal, à Montréal, il y aura rassemblement de citoyens.

Des cérémonies doivent aussi avoir lieu partout au Canada.