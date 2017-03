Le Big Feastival du chef britannique Jamie Oliver débarquera en Ontario cet été

TORONTO – Le festival de musique et de gastronomie conçu par le célèbre chef britannique Jamie Oliver débarquera au Canada cet été.

Le Big Feastival Canada proposera des spectacles sur scène, des combats de chefs, ainsi qu’une panoplie d’activités familiales. Cette première mouture canadienne sera présentée du 18 au 20 août à Oro-Medonte, au nord-est de Barrie, en Ontario.

Des restaurants éphémères, de la cuisine de rue et des compétitions culinaires seront également à l’honneur.

Les chefs québécois Chuck Hughes des restaurants Garde-manger et Le Bremner, ainsi que Derek Dammann de la Maison publique, participeront notamment à l’événement. Parmi les têtes d’affiche du volet musical se trouvent Weezer et Ben Harper & the Innocent Criminals.

Le festival britannique se déroule chaque année dans la région des Cotswolds à la ferme familiale d’Alex James, le bassiste du groupe Blur, qui y produit du fromage depuis plusieurs années.