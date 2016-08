Le Canada annoncera l’ouverture de sept autres bureaux des visas en Chine

PEKIN, Chine – Le gouvernement canadien ouvrira sept nouveaux bureaux des visas en Chine à l’intention du nombre croissant de touristes chinois qui traversent le Pacifique pour explorer le Canada.

Les deux pays ont confirmé la conclusion d’une entente jeudi, dans le cadre d’un communiqué conjoint publié après la première étape de la visite officielle de Justin Trudeau en Chine.

Le premier ministre a passé à Pékin deux jours pendant lesquels il a rencontré les principaux leaders chinois, dont le président Xi Jinping et le premier ministre Li Keqiang. Sa visite a pour objectif de renforcer les liens économiques et culturels entre le Canada et la deuxième puissance économique de la planète.

Le gouvernement canadien a également annoncé jeudi que des entreprises canadiennes et chinoises ont signé 56 nouvelles ententes commerciales d’une valeur de 1,2 milliard $.

Le Canada souhaite également se rapprocher de la Chine en stimulant le tourisme. Parlant à des journalistes jeudi à la Grande Muraille de Chine, l’ambassadeur du Canada dans ce pays, Guy Saint-Jacques, a indiqué que jusqu’à maintenant, les bureaux des visas étaient limités aux municipalités chinoises ayant une présence diplomatique canadienne.

L’ambassadeur canadien a fait allusion à la hausse de 24 pour cent du nombre de touristes chinois au Canada pour les six premiers mois de l’année. Seuls les touristes américains et britanniques sont actuellement plus nombreux que les Chinois à visiter le Canada.

M. Saint-Jacques a rappelé qu’un vol direct d’Air China a été ajouté il y a un an entre Pékin et Montréal, permettant une hausse de 200 pour cent du nombre de touristes chinois dans la métropole québécoise.

«C’est un élément important dont le premier ministre Trudeau fait la promotion pendant sa visite en Chine, a dit M. Saint-Jacques, qui a rejoint le premier ministre à la Grande Muraille. Dès cet été, il est possible de s’envoler pour le Canada depuis 11 villes, ici en Chine, et c’est pourquoi nous avons besoin de davantage de bureaux des visas.»

M. Trudeau se rendra maintenant à Shanghaï, où il doit prononcer un discours qualifié «d’important» par un membre du gouvernement. Il sera notamment question d’investissements économiques, de technologies propres et d’échanges commerciaux.

M. Trudeau participera plus tard au sommet du G20 à Hangzhou.