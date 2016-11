Le Canada voudrait réduire de 80 pour cent ses émissions de GES d’ici à 2050

MARRAKECH, Maroc – Le Canada viserait à réduire de 80 pour cent ses émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici à 2050 par rapport à leur niveau de 2005.

C’est ce qu’a soutenu Greenpeace Canada mercredi. Le gouvernement Trudeau suivrait ainsi l’exemple des États-Unis, qui dans leur stratégie ont le même objectif de 80 pour cent.

Un dirigeant de Greenpeace Canada a informé par courriel La Presse Canadienne que des représentants de la délégation canadienne à la COP22, la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques à Marrakech, avaient indiqué lors d’une rencontre que la cible avait été établie à 80 pour cent.

La stratégie canadienne visant à atteindre ce seuil devait également être dévoilée sous peu. Elle préconiserait de doubler la production d’électricité propre, issue de source non polluante. La production d’énergie tirée de la biomasse ferait aussi partie de la stratégie.

De même, l’intégration des réseaux de transport d’électricité entre les provinces et aussi avec les États américains serait privilégiée.

La délégation canadienne n’a pas confirmé l’information. La porte-parole de la ministre de l’Environnement, Caitlin Workman, n’a pas donné suite aux demandes de renseignement de La Presse canadienne.

Jusqu’à maintenant, le Canada avait comme cible la réduction, d’ici à 2030, de 30 pour cent des émissions de GES par rapport au niveau de 2005. Le gouvernement Trudeau a ainsi conservé l’objectif qu’avait élaboré le précédent gouvernement conservateur de Stephen Harper.

Rappelons que la COP22 vise à mettre en oeuvre l’accord de Paris. Les pays devront convenir des outils de mise en oeuvre des engagements et des méthodes de comptabilisation des GES.

Convenu lors de la COP21, l’accord de Paris sur les changements climatiques est devenu une loi internationale le vendredi 4 novembre.

À ce jour, plus d’une centaines de pays générant plus de deux tiers des émissions de GES de la planète ont entériné cette entente. D’autres pays devraient s’y joindre au cours des prochaines semaines et des prochains mois.