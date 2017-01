Le chauffard Yves Martin écope d’une peine de 14 ans pour avoir tué une famille

Le chauffard Yves Martin a écopé d’une peine de pénitencier de 14 ans pour avoir tué une famille entière alors qu’il était ivre au volant.

Le 1er août 2015, Vanessa Tremblay-Viger, enceinte, son conjoint Mathieu Perron et leur enfant Patrick, âgé de quatre ans, ont perdu la vie après une collision frontale avec le véhicule d’Yves Martin.

L’homme avait déjà été condamné à deux reprises pour alcool au volant, en 2005 et en 2010.

Au moment de la collision, il conduisait à une vitesse de 120 km/h dans une zone de 80 km/h et il avait un taux d’alcoolémie d’au moins 186 mg par 100 ml de sang, alors que le maximum selon la loi est de 80 mg.

En imposant cette peine sévère, le juge François Huot, de la Cour supérieure, a déploré qu’en ce qui concerne l’alcool au volant, «le message des tribunaux ne passe pas».

Il retient de la preuve que l’homme est un récidiviste et que la crainte d’être arrêté ne semble pas le dissuader de prendre le volant lorsqu’il a bu.

Le juge a soustrait de la peine deux ans et trois mois passés en détention préventive, ce qui fait en sorte que le chauffard n’a plus que 11 ans et 9 mois à purger derrière les barreaux.