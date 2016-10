Le couple princier conclut son voyage au Canada à Victoria

VICTORIA – Le duc et la duchesse de Cambridge ont passé le dernier jour de leur voyage au Canada à rencontrer des travailleurs sociaux et des intervenants en santé mentale à Victoria, en Colombie-Britannique.

Le prince William et sa femme, Kate, ont dévoilé samedi une statue pour rendre hommage aux bénéficiaires du Centre Cridge pour la famille, un organisme sans but lucratif qui vient en aide aux personnes atteintes de blessures au cerveau, aux victimes de violence conjugale, ainsi qu’aux enfants, aux familles et aux aînés.

Des centaines de personnes s’étaient déplacées pour voir arriver le couple princier.

La première ministre de la province, Christy Clark, leur a également offert des maillots des Canucks de Vancouver qui portaient le nom de leurs deux enfants, Charlotte et George.

Le prince George et la princesse Charlotte ont accompagné leurs parents en public à deux reprises durant leur visite.

Le duc et la duchesse passeront leurs dernières heures au Canada à faire la promotion des causes qu’ils défendent également au Royaume-Uni, et qui ont beaucoup attiré leur attention lors de leur séjour de huit jours en Colombie-Britannique et au Yukon.

Val Fuller, président du conseil d’administration du Centre Cridge, a dit au couple princier que sa visite démontrait «son réel engagement pour changer des vies».

«Que ce soit au Royaume-Uni ou au Canada, que ce soit la famille royale ou des gens ici à Victoria, en fin de compte, nous sommes tous des gens qui sommes chanceux de pouvoir tendre la main et faire entendre notre voix pour aider quelqu’un à passer à travers son chemin», a-t-il expliqué.

William et Kate devaient aussi rencontrer des membres du Centre de ressources sur la santé mentale Kelty, qui aide les enfants et les familles en besoin de services en santé mentale.

Leur journée devrait se terminer par un parcours sur le bateau Pacific Grace.