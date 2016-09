Le couple royal visitera la forêt pluviale du Grand Ours en Colombie-Britannique

BELLA BELLA, C.-B. – Le prince William et son épouse, Kate, pourront observer les beautés naturelles de la Colombie-Britannique, lundi, alors qu’ils se rendront dans la forêt pluviale du Grand Ours.

Cette étendue, qui fait partie des plus vastes forêts pluviales intactes sur la planète, sera consacrée par le couple royal comme faisant partie de l’initiative Queen’s Commonwealth Canopy.

L’initiative a été lancée en 2015 afin de créer un réseau de programmes de conservation des forêts dans les 53 pays du Commonwealth.

Les régions faisant partie du réseau peuvent partager des idées sur la conservation des forêts et attirer l’attention d’autres pays sur leurs efforts. Plus tôt cette année, la province et les Premières Nations de la région, incluant la nation Heiltsuk, ont annoncé une protection accrue pour le secteur et la conservation de 85 pour cent de la forêt, qui seront protégés de l’exploitation industrielle.

En plus d’observer la beauté de la région, le couple royal prendra part à une cérémonie culturelle à Bella Bella.