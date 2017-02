Le décret de Donald Trump affecte les résidents permanents du Canada

OTTAWA – Au moins 200 résidents permanents du Canada se sont fait retirer leur carte Nexus, qui facilite la traversée de la frontière canado-américaine.

Les autorités américaines ont retiré ce privilège à ces personnes à la suite du décret présidentiel de Donald Trump qui interdit l’entrée aux États-Unis de ressortissants de sept pays à majorité musulmane.

Au lendemain de ce décret, aujourd’hui remis en question par les tribunaux américains, les autorités canadiennes avaient assuré que les citoyens canadiens et les résidents permanents du Canada ne subiraient aucune conséquence même s’ils sont nés en Syrie, en Lybie, en Irak, en Iran, en Somalie, au Yémen ou au Soudan.

Lundi, le ministre fédéral de la Sécurité publique et de la Protection civile, Ralph Goodale, a souligné que la carte Nexus dépend du bon vouloir des autorités canadiennes et américaines, que c’est un «programme discrétionnaire». Selon le ministre, seuls les passeports canadiens et les cartes de résidents permanents accompagnés de visas nécessaires garantissent à leurs porteurs d’échapper au décret du président américain.

Toutefois, tout comme la semaine dernière lorsque les premiers cas de retrait de la carte Nexus ont été rapportés, le ministre Goodale a dit surveiller la situation afin que les citoyens canadiens et les résidents permanents du Canada soient traités de manière équitable. Ottawa et Washington seraient encore en «conversation active» sur le sujet, à en croire le ministre Goodale.