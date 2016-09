Le DGE estime que le processus électoral canadien est archaïque

OTTAWA – Le processus électoral canadien est désuet et archaïque et doit être modernisé pour répondre aux attentes et aux besoins des électeurs, affirme le directeur général des élections du Canada, Marc Mayrand.

Il souligne que les dispositions de la Loi électorale du Canada reposent sur les pratiques qui avaient cours au XIXe siècle, alors que les moyens de communication avec les régions étaient limités, que la surveillance était minimale et que les élections étaient administrées localement.

Conséquemment, dit-il, le processus électoral est entièrement manuel, rigide et lent.

Ces procédures fastidieuses ont causé d’importantes files d’attente lors du vote par anticipation aux dernières élections générales, l’automne dernier.

Marc Mayrand suggère plusieurs réformes pour permettre au processus électoral de faire pleinement son entrée dans le XXIe siècle.

Par exemple, il propose que les cartes d’électeurs soient munies d’un code-barre qui pourrait être vérifié électroniquement dès l’arrivée des électeurs aux bureaux de vote. Ainsi, les citoyens n’auraient pas à attendre en file pour qu’un employé d’Élection Canada raye manuellement leur nom sur une liste imprimée.