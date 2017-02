Le financement fédéral en santé aux privinces est insuffisant selon une étude

OTTAWA – Les auteurs d’une nouvelle étude affirment que les offres fédérales de financement des soins de santé ne permettront pas aux provinces de maintenir les services actuels au cours des prochaines années.

L’étude que l’Institut des finances publiques et de la démocratie (IFPD) de l’Université d’Ottawa publie lundi précise que le financement proposé est inadéquat pour chacune des provinces canadiennes.

Le gouvernement du Canada a conclu des ententes bilatérales de financement avec les quatre provinces de l’Atlantique, la Saskatchewan et les trois territoires. Cependant, il n’a pu s’entendre avec l’Ontario, le Québec, la Colombie-Britannique, l’Alberta et le Manitoba qui représentent plus de 90 pour cent de la population canadienne.

L’étude de l’IFPD évalue que les offres fédérales permettront une hausse moyenne du financement de 3,7 pour cent par année au cours des dix prochaines années.

Or, la hausse des coûts de santé en Ontario devrait être de 5,1 pour cent entre 2015 et 2018 et de 4,5 à 5 pour cent, en moyenne, lors des années suivantes. Les auteurs de l’étude signalent que les coûts per capita du système de santé de l’Ontario sont pourtant parmi les plus faibles au pays.

Les cinq provinces les plus populeuses affirment elles aussi que les offres fédérales ne leur permettront pas de maintenir les services de santé à leur niveau actuel. Elles réclament donc une hausse annuelle de 5,2 pour cent du financement fédéral, une demande basée sur des études sur le sujet réalisées par le Directeur parlementaire du budget et le Conference Board du Canada.