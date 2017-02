Le gouvernement de N.-É. s’apprête à imposer une convention à 9300 enseignants

HALIFAX – Le gouvernement libéral de Nouvelle-Écosse s’apprête à imposer par loi spéciale une convention collective aux 9300 enseignants des écoles publiques, qui ont rejeté trois offres patronales et mènent une grève du zèle.

Qualifiant ce geste d’«irresponsable», l’opposition conservatrice a appelé les députés du parti gouvernemental à voter contre le projet de loi spéciale.

Le chef conservateur, Jamie Baillie, soutient par ailleurs que la loi pourrait bien être inconstitutionnelle et qu’elle coûtera donc des millions de dollars aux contribuables en frais juridiques dans le cadre d’éventuelles contestations. M. Baillie demandera le vote par appel nominal à l’Assemblée législative, afin que les citoyens sachent précisément qui a voté pour cette loi spéciale.

Le gouvernement de Stephen McNeil souhaitait convoquer dès lundi soir un débat d’urgence afin de déposer le projet de loi, mais la tempête de neige a reporté le débat à mardi soir.

Le Syndicat des enseignants de Nouvelle-Écosse et les deux partis de l’opposition ont condamné ce recours à la loi spéciale, qui prive les syndiqués de leurs droits de négocier, alors qu’ironiquement, on souligne la Semaine nationale d’appréciation de l’éducation. Les membres du syndicat ont rejeté la semaine dernière, par une forte majorité et pour la troisième fois, une entente de principe appuyée par leur exécutif.

Le premier ministre McNeil soutient que les dernières offres prévoyaient des hausses de salaire «justes» et un investissement dans les salles de classe, et que le gouvernement doit maintenant agir puisque les négociations sont dans une impasse.

Le projet de loi spéciale pourrait être adopté d’ici une semaine.