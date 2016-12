Le gouvernement fédéral annonce des mesures dans le dossier de l’amiante

OTTAWA – Le gouvernement fédéral annoncera jeudi de nouvelles mesures dans le dossier de l’amiante.

La ministre des Sciences, Kirsty Duncan, précisera la stratégie fédérale qui visera à protéger la santé et la sécurité de la population.

Cette annonce impliquera aussi les ministères de la Santé, de l’Environnement et du Changement climatique, et des Services publics et de l’Approvisionnement.

Selon Radio-Canada, l’utilisation de l’amiante dans toute nouvelle construction au pays, et son importation, seront interdites par le gouvernement fédéral.