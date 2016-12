Le gouvernement Trudeau marque le 6 décembre sans parler d’armes à feu

OTTAWA – En ce 27e anniversaire de la tragédie de l’École polytechnique, le gouvernement de Justin Trudeau dénonce la violence dont sont victimes les femmes, mais ne dit mot de ses intentions pour mieux contrôler les armes à feu.

Durant la campagne électorale de 2015, les libéraux ont promis de défaire des mesures prises par les conservateurs de Stephen Harper.

La loi C-42, adoptée par les conservateurs, a facilité le transport des armes à autorisation restreinte et des armes prohibées. Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, un propriétaire d’arme peut transporter sa possession n’importe où et non pas seulement de son domicile à son centre de tir. La loi a également retiré l’obligation au vendeur d’armes à feu de vérifier le permis de possession d’armes de l’acheteur avant de conclure la transaction.

Les libéraux n’ont toujours pas déposé de projet de loi pour modifier C-42.

La semaine dernière, le groupe Polysesouvient, qui milite pour un meilleur contrôle des armes à feu, a manifesté son impatience.

«Face à plus d’un an de tergiversations, nous nous questionnons sur la détermination du gouvernement à tenir tête au lobby des armes afin de prioriser la protection du public contre la violence par armes à feu», a écrit Heidi Rathjen, diplômée de l’École Polytechnique et porte-parole de PolySeSouvient, dans un communiqué publié vendredi.

En arrivant à la réunion de cabinet, mardi matin, le ministre responsable de ce dossier, Ralph Goodale, n’a pas voulu répondre aux questions des journalistes sur le sujet.

À midi, le premier ministre et quelques-uns de ses ministres prévoyaient déposer des roses blanches au cours d’une cérémonie devant le parlement. M. Trudeau et sa ministre de la Condition féminine ont publié, en matinée, des communiqués pour souligner le 6 décembre, communiqués qui ne font aucune allusion au contrôle des armes.

«Aujourd’hui et chaque jour, nous réaffirmons notre engagement à trouver des solutions qui aideront à prévenir les actes de violence dans l’avenir», peut-on lire dans le communiqué du premier ministre. Dans sa déclaration, M. Trudeau insiste sur l’intention de son gouvernement d’augmenter le nombre de refuges et de maisons de transition pour les femmes victimes de violence familiale.

«J’encourage tout le monde à réfléchir au fait que leurs propres gestes comptent. Pour commencer, joignez-vous à la conversation en ligne au moyen du mot-clic #GestesComptent», a-t-il également offert.