Le gouverneur du Vermont rappelle l’importance des liens avec le Québec

MONTPELIER, États-Unis – Au terme de sa première visite au Québec, le gouverneur du Vermont Phil Scott a rappelé l’importance des liens entre les deux États.

M. Scott, un gouverneur républicain qui a été élu en novembre dernier, a dit en conférence de presse, vendredi, que sa visite de cette semaine visait à établir des relations avec le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et avec d’autres représentants de la province, dont les milieux d’affaires.

Cinq membres du cabinet de M. Scott l’ont accompagné dans son voyage et ont rencontré leurs homologues québécois.

Le commerce entre le Québec et le Vermont engendre environ 5 milliards $ US par année, ce qui fait que la province est le premier partenaire commercial de l’État américain.

De plus, une partie de l’électricité du Vermont est fournie par Hydro-Québec.

En contrepartie, le Vermont est le sixième fournisseur du Québec parmi les États américains, selon les dernières données du ministère québécois de l’Économie.

M. Scott dit vouloir positionner le Vermont comme un intermédiaire entre le Québec «riche en énergie» et les centres comme New York et Boston.