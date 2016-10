Le gouverneur général David Johnston fera une visite au Moyen-Orient

OTTAWA – Le gouverneur général du Canada, David Johnston, se rendra au Moyen-Orient du 29 octobre au 6 novembre pour une visite demandée par le premier ministre Justin Trudeau.

M. Johnston sera accompagné de son épouse de même que de quelques députés, de deux ambassadeurs et de certaines personnalités du monde des affaires, de l’éducation et de la culture, notamment.

Le gouverneur général et sa délégation séjourneront d’abord en Jordanie, du 29 octobre au 1er novembre. Ils iront ensuite en Israël, du 1er au 3 novembre, et en Cisjordanie, les 4 et 5 novembre. Ils rentreront au Canada le 6 novembre.

Cette visite vise à réaffirmer le soutien du Canada à la Jordanie et à Israël et soulignera son appui en matière de développement et de besoins humanitaires auprès des Palestiniens.